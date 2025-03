Hecking hakt Bayern-Sieg ab - Frankfurt eine "Hammeraufgabe"

Trainer Dieter Hecking vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Bochum verschwendet an den Sensationssieg beim FC Bayern (3:2) keinen Gedanken mehr. "Die Punkte in München haben wir gerne mitgenommen, aber das ist jetzt egal", sagte der Coach: "Wir müssen uns auf das fokussieren, was am Sonntag vor uns liegt."

Dann trifft der VfL im Ruhrstadion auf Europa-League-Viertelfinalist Eintracht Frankfurt. "Eine Hammeraufgabe", wie Hecking betonte. Man habe am Donnerstag im Rückspiel der Hessen gegen Ajax Amsterdam (4:1) gesehen, "was sie drauf haben, wenn man sie spielen lässt". Daher werde "der Zusammenhalt wichtig sein. Wir wollen der Eintracht das Leben schwer machen", kündigte Hecking an.

Für den Trainer ist nach nur einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen "noch nichts gewonnen. Wir haben noch neun schwere Aufgaben vor uns". Der erste Nichtabstiegsplatz ist durch das Formhoch wieder in Reichweite gerückt. Gegen die Eintracht kann Hecking wieder auf den zuletzt verletzten Toptorjäger Myron Boadu setzen, der Angreifer habe "einen guten Eindruck hinterlassen", sagte der 60-Jährige.