Hecking kann Klassenerhalt nicht versprechen

Der neue Trainer Dieter Hecking kann den Klassenerhalt des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum nicht garantieren. "Es ist eine schwere Aufgabe. Ich weiß nicht, ob wir es gelöst bekommen. Das kann und will ich nicht versprechen", sagte Hecking bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Bochum liegt mit nur einem Punkt aus neun Spielen am Tabellenende. Aufgrund der schlechten Tordifferenz seien es eigentlich "null Punkte", erklärte Hecking, der auf den Teamgeist setzt: "Es gibt viele Baustellen in Bochum. Reden braucht man nicht so viel im Moment, die Situation ist bekannt. Es geht darum, eine Einheit zu werden."

Der 60-Jährige hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. "Ich liebe Herausforderungen", sagte Hecking. Eine der größten wartet bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der VfL trifft auf Meister Bayer Leverkusen. "Wieso sollen wir gegen Leverkusen nicht punkten können? Das ist kein Zweckoptimismus", sagte Hecking, der bis zur Weihnachtspause "ein paar Pünktchen" holen will: "Die brauchen wir schon, um eine realistische Chance zu haben."