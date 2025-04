Hecking: "Gutes Gefühl" trotz Abstiegsangst

Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum geht trotz akuter Abstiegsgefahr mit "einem guten Gefühl" in die wichtige Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Die Mannschaft trainiert gut und jetzt muss diese Leistung ins Spiel übernommen werden", sagte er am Donnerstag.