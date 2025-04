Hecking: "Mit offenem Visier" nach Bremen

Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum will das Auswärtsspiel bei Werder Bremen mit "offenem Visier" angehen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gehe es darum, "das Momentum auf unsere Seite zu ziehen", sagte Hecking am Donnerstag.