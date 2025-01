Heidel: "Kein Preisschild" für Burkardt

Mit zehn Saisontoren in der laufenden Fußball-Bundesligasaison hat Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 das Interesse mancher Konkurrenten geweckt - Sportvorstand Christian Heidel sieht jedoch keinen Handlungsdruck: "Unser Verein ist kerngesund, hat keinen Cent Schulden und null Komma null Druck, jemanden verkaufen zu müssen", sagte der 61-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

Wenngleich ein Transfer Burkardts, nach dem unter anderem Lokalrivale Eintracht Frankfurt die Fühler ausgestreckt haben soll, dem aktuellen Tabellenfünften gutes Geld einbringen könnte, gebe es "kein Preisschild" für den 24-Jährigen, sagte Heidel. Der Vertrag des Angreifers, der im Herbst in der deutschen Nationalmannschaft debütiert hatte, läuft bis 2027. "Wenn es nach mir geht, wird das weder jetzt noch im Sommer, sondern erst in weiterer Zukunft ein Thema", betonte Heidel.

Der Sportvorstand kündigte aber auch an, Burkardt bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen wollen. "Wenn es eine Situation geben sollte, dass Jonny auf uns zukommt und den nächsten, größeren Schritt machen will, dann werden wir reden. Wir sperren niemanden ein", sagte Heidel - aktuell aber sei ein Transfer für beide Seiten "kein Thema".