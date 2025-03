Heidenheim: Keller verlängert bis 2028

Defensivspieler Thomas Keller hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim 1. FC Heidenheim vorzeitig um drei Jahre verlängert. Das teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist am Freitag mit. "Mit dem Aufstieg, meinem Bundesliga-Debüt oder meinem ersten Europapokal-Spiel durfte ich beim FCH schon einige schöne Momente erleben. Ich werde alles dafür tun, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sind", sagte Keller, der im Sommer 2022 vom FC Ingolstadt nach Heidenheim gewechselt war.

Der gebürtige Münchner, der in der laufenden Saison auf bislang vier Einsätze in der Liga und zwei in der Conference League kommt, wird Heidenheim allerdings am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg fehlen. Der 25-Jährige steht Trainer Frank Schmidt mit einer Adduktorenverletzung nicht zur Verfügung.