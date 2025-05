Heidenheim: Müller nach langer Behandlung von Feld getragen

Schock im Abstiegskrimi: Torwart Kevin Müller vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim ist nach einem heftigen Zusammenprall mit einem Gegenspieler lange behandelt und mit einer Trage vom Platz transportiert worden. Nach einem Zweikampf mit Ibrahima Sissoko vom VfL Bochum blieb Müller in der 49. Minute zunächst regungslos liegen, ehe Teamärzte beider Mannschaften sowie Sanitäter herbeieilten.

"Als ich aufgestanden bin, war er nicht mehr so ganz da. Das war sehr besorgniserregend. Zum Glück war unser Arzt schnell da. Das sind Momente, die man auf dem Fußballplatz nicht sehen will. Das nimmt einen mit und ist etwas, was alles überschattet", sagte Heidenheims Kapitän Patrick Mainka nach dem 0:0 bei DAZN. "Man kann nur hoffen, dass da alles schnell wieder heilt", meinte Trainer Frank Schmidt.

Nach über zehn Minuten konnte Müller vom Feld getragen werden, während beide Fanlager seinen Namen skandierten. Müllers Ersatzmann Frank Feller rückte ins Heidenheimer Tor.