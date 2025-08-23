Heidenheim verlängert mit Kapitän Mainka

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit Kapitän Patrick Mainka um weitere zwei Jahre verlängert. Der Abwehrspieler ist damit bis 2029 an den FCH gebunden, wie der Verein am Samstag kurz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg bekannt gab.

"Das ist eine besondere Nachricht für unseren ganzen Verein unmittelbar vor dem Start in unsere dritte Bundesliga-Saison. Daran, dass wir dies beim FCH gemeinsam so erleben dürfen, trägt Patrick Mainka als absoluter Leistungsträger und langjähriger Kapitän einen ganz maßgeblichen Anteil", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald.

Mainka verkörpere "neben seiner nachhaltig nachgewiesenen fußballerischen Klasse auf diesem Niveau in vorbildlichster Art und Weise unseren FCH - auf und neben dem Platz". Vor sieben Jahren war der 30-Jährige aus der Regionalliga West von Borussia Dortmund II gekommen. Seitdem hat er für den FCH 258 Pflichtspiele (19 Tore) absolviert.