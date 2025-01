Heidenheim verlängert mit Stammspieler Schöppner

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Jan Schöppner bis 2028 verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit. Das Arbeitspapier des 25-Jährigen, der in der laufenden Saison in allen 15 Bundesligaspielen der Heidenheimer zum Einsatz kam, lief ursprünglich nur noch bis zum Sommer. Schöppner spielt seit August 2020 für den FCH.