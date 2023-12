Heidenheimer Beste weist Wechselspekulationen zurück

Anzeige

Der umworbene Fußball-Profi Jan-Niklas Beste hat Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim die Treue geschworen. "Ich konzentriere mich voll auf den Klub und auf den Klassenerhalt. Ich beschäftige mich nicht mit anderen Vereinen und habe noch eineinhalb Jahre Vertrag", sagte der 24-Jährige dem kicker.

Beste liegt mit fünf Toren und acht Vorlagen auf Rang sechs der Bundesliga-Scorerliste und hat mit seinen Leistungen das Interesse anderer Klubs geweckt. "Aufgrund der letzten Jahre und der Verletzungen wusste ich nie, was in den nächsten Monaten passiert, deswegen habe ich mir angewöhnt, im Hier und Jetzt zu leben", sagte er aber und ergänzte: "Ich bin glücklich, wie es hier jetzt ist. Was kommt, das kommt."

Beste ist sich sehr bewusst darüber, was er an Heidenheim und Coach Frank Schmidt hat. "Er ist ein Trainer, der weiß, wie er alles aus dir rausholt. Er erwartet sehr viel von dir, gibt dir aber auch viel Vertrauen", sagte der Mittelfeldspieler, "und was hier sehr speziell ist: Der Zusammenhalt ist besonders intensiv, keiner tanzt aus der Reihe oder macht auf dicke Hose. Wir sind eine geschlossene Einheit und geben nie auf."