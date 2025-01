Henriksen und Mainz auf Europa-Kurs: "Alles passt zusammen"

Mit Mainz 05 reitet Trainer Bo Henriksen aktuell in der Fußball-Bundesliga eine Erfolgswelle, das Rezept für den starken Lauf sieht der Däne allerdings nicht in seiner Person. "Da gibt es kein Geheimnis. Ich habe eine sehr gute Mannschaft, mein Team und der ganze Verein sind unglaublich", schwärmte er vor dem nächsten Härtetest bei Doublesieger Bayer Leverkusen am Dienstag (20.30 Uhr/Sky): "Alles passt zusammen."

Auch der Fakt, dass Henriksen aktuell mit einem Punkteschnitt von 1,74 pro Spiel Mainz-Ikonen wie Thomas Tuchel und Jürgen Klopp überflügelt, lässt ihn noch kalt. "Natürlich weiß ich das", versicherte er zwar, "aber ich habe nicht so viele Spiele gespielt. Wenn ich 150 Spiele habe, können wir nochmal sprechen."

Nach sechs Siegen aus den letzten sieben Bundesligaspielen sieht Henriksen den Tabellenfünften auch für die schwierige Aufgabe in Leverkusen gewappnet. "Wir wissen, dass wir eine gute Chance haben, wenn wir kämpfen", sagte er und nahm die Außenseiterrolle gern an: "Wir lieben Spiele wie diese, weil wir der Underdog sind. Das macht natürlich Spaß." In Leverkusen müsse sein Team deshalb "110 Prozent geben, um eine Chance zu haben".