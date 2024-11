Henriksen vor Kiel: "Dann haben wir ein gutes Gefühl"

Erst ein 0:0 beim SC Freiburg, dann der umjubelte 3:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund - die Fans von Mainz 05 hätten nach den jüngsten Erfolgserlebnissen in der Fußball-Bundesliga auf die Länderspielpause wohl am liebsten verzichtet. Trainer Bo Henriksen sagt vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) dennoch: "Die Pause war für die ganze Mannschaft wirklich gut."