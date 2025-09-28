Hjulmand happy: "Beschleuniger für unsere Entwicklung"

Kasper Hjulmand pustete tief durch. Der Trainer von Bayer Leverkusen wusste um das glückliche Zustandekommen des zweiten Saisonsieges, doch das war ihm am Ende ziemlich egal. Natürlich müsse sein Team "viel mehr Torchancen rausspielen", analysierte Hjulmand nach dem schwer erkämpften 2:1 (1:1) beim FC St.Pauli, "aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt".

Durch den schmeichelhaften Dreier überholte Bayer die Hamburger in der Tabelle und erhöhte sein Punktekonto auf acht. Zudem dürfte der Erfolg Rückenwind für Mittwoch geben: Dann geht es in der Champions League gegen die PSV Eindhoven um den ersten Sieg in der Königsklasse. "Drei Punkte sind der beste Beschleuniger für unsere Entwicklung", sagte Hjulmand.

Auch wenn die Vorstellung am Millerntor vor allem spielerisch (noch) zu wünschen übrig ließ: Unter Hjulmand blieb Bayer auch im vierten Pflichtspiel ungeschlagen. "Wir sind sehr glücklich", betonte Hjulmand.

Der Däne bewies vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion ein glückliches Händchen. So traf Ernest Poku nur 110 Sekunden nach seiner Einwechslung zum spielentscheidenden 2:1 (58.). Leverkusens Matchwinner sprach hinterher von einem "sehr wichtigen Sieg. Ich hoffe, dass er uns Selbstvertrauen gibt für Mittwoch." Ob dann die angeschlagen ausgewechselten Kapitän Robert Andrich und Stürmer Patrik Schick wieder dabei sind, blieb zunächst offen.

Ganz und gar nicht glücklich war St. Paulis Trainer Alexander Blessin. Nach der zweiten Saisonniederlage spürte er eine "wahnsinnig große Enttäuschung". Sein Team habe ein "gutes Spiel" und eine "Reaktion" auf den Auftritt in der Vorwoche in Stuttgart (0:2) gezeigt. "Die Jungs haben alles reingeschmissen. Es wäre wesentlich mehr drin gewesen, deswegen schmerzt es sehr."