Hjulmand "sehr glücklich" über Eriksen in Wolfsburg

Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand hat sich hocherfreut über Christian Eriksens Engagement beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg gezeigt. "Ich bin sehr glücklich, dass er einen guten Verein gefunden hat und wir ihn wieder auf dem Platz spielen sehen können. Das ist, wo er hingehört", sagte der ehemalige dänische Nationaltrainer vor seinem Debüt als Coach der Werkself am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt.

Eriksen sei eine "großartige Person" und ein "sehr besonderer Spieler. Jeder, der mit Christian gespielt hat, sagt, er ist einer der besten Spieler, mit denen er je gespielt hat", schwärmte Hjulmand über den Rekordnationalspieler Dänemarks. "Er liebt den Ball. Ich schaue ihm gerne beim Spielen zu", führte der Nachfolger von Erik ten Hag über seinen früheren Schützling aus.

Vor einem zukünftigen Wiedersehen in der Bundesliga aber stellte Hjulmand zugleich klar: "Dann müssen wir sicherstellen, dass er nicht seinen besten Fußball spielt." Hjulmand hatte in seiner Zeit als dänischer Nationaltrainer (2020 bis 2024) mit Eriksen zusammengearbeitet. Bei dessen Herzstillstand bei der EM 2021 war Hjulmand als Coach dabei, er sammelte mit seiner empathischen Art damals viele Sympathien.