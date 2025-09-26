Hjulmand über Teamchemie: "Immer noch im Aufbau"

Nach der ersten kompletten Trainingswoche bittet Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand auf dem Weg zu einer eingespielten Einheit weiter um Geduld. "Wir brauchen Zeit, wir brauchen Spiele. Die Spiele kommen. Wir sind sehr optimistisch", sagte der Däne vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Aufbau der Teamchemie sei aufgrund der vielen neuen Spieler "ein Prozess", so Hjulmand, "wir sind immer noch im Aufbau".

In jeder Trainingseinheit würden sich die Spieler besser kennenlernen, sagte Hjulmand, der viel Potenzial in der Mannschaft sieht. In Hamburg kann der Coach in seinem vierten Pflichtspiel an der Seitenlinie personell fast aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Robert Andrich kehrt von seiner Gelb-Rot-Sperre zurück.

Für einen Sieg bei den gut gestarteten Kiezkickern (7 Punkte) brauche es "die beste Leistung", betonte Hjulmand, der Trainerkollege Alexander Blessin einen "super Job" bescheinigte. Angesichts von nur fünf Punkten aus vier Ligaspielen und zwei Pflichtspiel-Remis in Folge fordert der Coach einen Erfolg: "Wir müssen in jedem Spiel Ergebnisse erzielen."