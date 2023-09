Hoeneß bremst die Euphorie: "Können es sehr gut einordnen"

Anzeige

Trainer Sebastian Hoeneß sieht nach dem starken Saisonstart nicht die Gefahr von zu großer Euphorie beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. "Die Jungs sind in der Spur, da mache ich mir keine Sorgen. Wir können das alle sehr gut einordnen. Da habe ich keine Bedenken", sagte Hoeneß am Mittwoch und warnte vor der "schweren Aufgabe" am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Aufsteiger und Tabellenvorletzten Darmstadt 98.

Hoeneß zeigte sich aus diesem Grund "sehr froh" über das 3:3 der Lilien am vergangenen Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. "Jetzt hat auch der Letzte gesehen, dass es sehr viele gute Gründe gibt, warum Darmstadt in der Bundesliga spielt", sagte der VfB-Coach, der drei Siege aus den ersten vier Spielen gefeiert hatte: "Das hilft mir, nach innen, aber auch nach außen, ganz deutlich zu machen, dass es keine Laufkundschaft in der Bundesliga gibt."

Erfreut zeigte sich Hoeneß mit der Entwicklung von Josha Vagnoman. Der Rechtsverteidiger habe nach seiner Anfang August zugezogenen Mittelfußprellung am Mittwoch im Training "das erste Mal mehr als nur das Warm-up mitgemacht. Das sieht gut aus, er macht einen richtig guten körperlichen Eindruck", sagte Hoeneß. Für das Darmstadt-Spiel sei Vagnoman aber noch keine Option.