Hoeneß gefordert: VfB fehlen sechs Innenverteidiger

Der VfB Stuttgart geht mit großen Personalsorgen in der Defensive in sein Bundesligaspiel bei Holstein Kiel. "Uns fehlen aller Voraussicht nach sechs Innenverteidiger", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Dies sei eine "anspruchsvolle Konstellation" und eine "Challenge, die aber auch Chancen bietet."

Dan-Axel Zagadou, Anrie Chase (beide verletzt), Finn Jeltsch (gesperrt), Luca Jaquez und Jeff Chabot (beide krank) fallen sicher aus, für Ameen Al-Dakhil komme das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) "tendenziell einen Tick zu früh."

Leonidas Stergiou und Ramon Hendriks, beim VfB sonst als Außenverteidiger eingeplant, "können in der Innenverteidigung spielen" und werden "beide zentral spielen", daraus müsse er "kein Geheimnis" machen: "Wir werden Lösungen finden, davon bin ich überzeugt. Die Auswahl hinten ist nicht allzu groß, aber es gibt Möglichkeiten."

Stuttgart kämpft seit Wochen gegen einen Negativtrend, in der Bundesliga gab es nur einen Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Ergebnisse allein sind für Hoeneß zwar wichtig, es komme aber auch auf die Art und Weise an. Entscheidend sei, "über die Performance zu kommen." Er forderte "Schärfe und Killerinstinkt im letzten Drittel".