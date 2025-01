Hoeneß nach Sieg über RB "super stolz"

Die Aussage, welche die erste Saisonhälfte des VfB Stuttgart treffend beschreibt, schnappte Trainer Sebastian Hoeneß zwischen Schlusspfiff und Pressekonferenz auf: Für eine holprige Hinrunde sind 29 Punkte eigentlich okay. "Ein schöner Satz", wie Hoeneß nach dem 2:1-Sieg der Schwaben über RB Leipzig befand, "ich bin sehr zufrieden mit der Punkteausbeute."

Die drei Punkte zum Hinrundenabschluss hieven den VfB in der Tabelle bis auf Platz fünf. Plötzlich bewegen sich die Cannstatter wieder in Königsklassen-Sphären - so wie in der gesamten vergangenen Spielzeit, an deren Ende die Vizemeisterschaft stand. Durch den Sieg im direkten Duell fehlt auf den Vierten Leipzig nur noch ein Punkt.

"Wir wollen auch nächstes Jahr wieder international spielen", stellte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach der Partie bei Sky klar. Hoeneß indes wollte sich nicht allzu lange mit der Tabellensituation aufhalten, die gleichwohl eine "gute Ausgangsposition" bedeute: "Wir haben Schwung aufgenommen, das sollten wir jetzt mitnehmen. Alles andere wird zu einem anderen Zeitpunkt der Saison interessant."

Der Erfolg über den Champions-League-Teilnehmer Leipzig bewies, dass der VfB auch in dieser Saison mit den Topteams der Liga mithalten kann. Und so war Hoeneß "super stolz, so eine starke Mannschaft geschlagen zu haben".