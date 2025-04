Hoeneß nimmt Undav in Schutz: "Seine Momente kommen bald"

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat seinen Nationalspieler Deniz Undav in Schutz genommen. "Da wird viel gesprochen, das muss ich noch mal einordnen. Er hatte eine herausragende Saison und sich in die Herzen der VfB-Fans gespielt, aber auch Sympathien in ganz Deutschland gewonnen. Das war ein Raketenstart. Da ist es automatisch so, dass der Erwartungsdruck steigt. Er hatte eine kurze Vorbereitung und eine Muskelverletzung. Es sind ein paar Faktoren, die man ihm zugute halten muss", sagte Hoeneß vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen über den 28-Jährigen.

Undav durchlief zuletzt ein Tief, war beim VfB nicht mehr immer erste Wahl und fehlte zudem beim jüngsten 4:0 in Bochum wegen Magenproblemen. "Deniz verhält sich gut, er will natürlich gerne spielen. Er will sich wieder in Position bringen, um für uns und die Nationalmannschaft wieder eine große Rolle zu spielen. Die Zeit soll er bekommen. Ich bin überzeugt, dass er bald wieder für Momente sorgen kann. Vielleicht schon gegen Bremen", meinte der VfB-Coach.

Während Undav beim VfB in den Kader zurückkehrt, fehlt neben den verletzen Josha Vagnoman, Dan-Axel Zagadou und Anrie Chase noch der gesperrte Ameen Al-Dakhil. Fraglich ist der Einsatz von El Bilal Touré, den Schmerzen am Fuß plagen. Bei einer MRT-Untersuchung sei ein erneuter Bruch ausgeschlossen worden.

Der VfB befindet sich nach dem 3:1 im Pokalhalbfinale gegen Leipzig und dem Erfolg in Bochum nach zuvor sechs Ligaspielen ohne Sieg wieder im Aufwind. Aber von der Qualifikation zur Champions League wollte Hoeneß nichts hören. Zuletzt habe es "Untergangsszenarien" gegeben, "jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Davon halte ich nichts. Die Fans dürfen träumen, aber wir schauen nur auf Bremen", betonte der 42-Jährige.