Hoeneß: Nübel gegen Union wieder im Tor

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann zum Bundesligaauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin Torwart Alexander Nübel wieder einsetzen. "Es gibt eine klare Tendenz dahin. Er hat im Training in dieser Woche ohne Probleme alles mitgemacht", sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Der 28-Jährige war beim 1:2 im Supercup gegen den FC Bayern wegen einer Ellbogenverletzung ausgefallen und von Fabian Bredlow vertreten worden.

Verzichten muss der VfB dagegen auf Neuzugang Lorenz Assignon. Der Franzose fehlt wegen einer Gelbsperre aus der vergangenen Saison, die er sich in der französischen Liga bei Stades Rennes eingehandelt hatte. "Die gilt ärgerlicherweise auch für die Bundesliga. Ich war überrascht, aber es ist so. Wir haben es geprüft", so Hoeneß. Der Rechtsverteidiger war für elf Millionen Euro verpflichtet worden. Auch Leonidas Stergiou wird weiter fehlen. Der Schweizer ist aber wieder im Training.

Erstmals im VfB-Kader wird Rückkehrer Tiago Tomas stehen. Der Offensivspieler war für 13 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Schwaben gewechselt. "Er hat bei Wolfsburg die Vorbereitung komplett mitgemacht, er ist in einer guten Verfassung. Er wird definitiv dabei sein", sagte Hoeneß. Tomas gebe dem Team "Variabilität. Er hat diese Schnelligkeit mit diesem Tiefgang."

"Wir sind gewappnet und heiß darauf, einen guten Start hinzulegen. Das ist gleich ein guter Gradmesser", sagte Hoeneß mit Blick auf Union. In Bezug auf die Ambitionen des DFB-Pokalsiegers hielt sich der Coach zurück: "Ich halte nicht viel davon, Ziele auszugeben. Ich sehe den Mehrwert nicht." Man habe "Spaß daran, das zweite Jahr international zu spielen". Aber letztendlich gehe es darum, "gut zu trainieren, gut vorbereitet zu sein und die richtigen Schlüsse zu ziehen - auch schon aus der Niederlage im Supercup gegen die Bayern".