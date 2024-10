Hoeneß: "Die größte Aufgabe, die du zur Zeit haben kannst"

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat den FC Bayern vor dem Bundesliga-Topspiel in höchsten Tönen gelobt. "Das ist eine sehr stark eingestellte Mannschaft. Vincent Kompany scheint einen sehr guten Job zu machen. Der Kader ist brutal, da sitzen ein paar gute Jungs auf der Bank. Das ist die größte Aufgabe, die du zur Zeit haben kannst in Deutschland - vielleicht auch in Europa", sagte Hoeneß vor dem Süd-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der Rekordmeister sei gerade wieder "an der Spitze".