Hoeneß stellt Tuchel Wintertransfers in Aussicht

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Trainer Thomas Tuchel Verstärkungen in der Winterpause in Aussicht gestellt. "Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", sagte Hoeneß im Sky-Interview.

Zuletzt war über angebliche Dissonanzen zwischen Tuchel und der Vereinsführung nach der abgelaufenen Transferphase spekuliert worden. Die von einigen Verletzungen geplagten Münchner haben einen vergleichsweise kleinen Kader.

Mit den Resultaten des Tabellenzweiten ist Hoeneß aber zufrieden. "Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat vor allem der Trainer einen super Job gemacht. Mit einem kleinen Kader so weit oben zu stehen, zeigt die Qualität des Trainers", sagte der ehemalige Welt- und Europameister.