Hoffenheim bangt um Kramaric

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer zieht aus dem sportlich wertlosen Abschlusserfolg gegen Anderlecht (4:3) in der Europa League viel Optimismus für die Mission Klassenerhalt. "Es ist ein Erfolgserlebnis, dass uns einfach gut tut. Wir kriegen immer mehr Vertrauen. Auch wenn es nicht mehr gereicht hat, war es ein wichtiger Schritt", sagte der 47-Jährige: "Mit frischem Vertrauen können wir jetzt das Auswärtsspiel in Leverkusen angehen."

Welches Personal ihm am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zur Verfügung stehen werde, sei angesichts zahlreicher angeschlagener und verletzter Spieler noch "ein Rätsel". Unter anderem bei Andrej Kramaric werde es wegen einer Sprunggelenksverletzung ein "Wettlauf mit der Zeit". Er erwarte mit Bayer "eine super Mannschaft, extrem hohe Qualität. Man sieht, wie Xabi Alonso mit seiner Handschrift gewirkt hat", führte Ilzer aus.

Er müsse sich mit seinem Trainerteam etwas überlegen, "wie wir den deutschen Meister ärgern können. Wir müssen in unserem Kopf haben, dass wir auch gegen diesen starken Gegner was ausrichten können." Sich komplett hinten einigeln will der Österreicher nicht. Es brauche "auch Entlastung mit eigenem Ballbesitz. Du brauchst Phasen, wo du Kontrolle kriegst, sonst wirst du es nicht die ganze Spielzeit halten können", so Ilzer.