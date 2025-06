Hoffenheim bestätigt Lemperle-Transfer aus Köln

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat auf seiner ordentlichen Mitgliederversammlung des e.V. die Verpflichtung von Tim Lemperle bestätigt. Wie Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker mitteilte, kommt der Angreifer ablösefrei vom 1. FC Köln. Zuletzt war der 23-Jährige eine Woche vor dem entscheidenden Spiel der Rheinländer um den Aufstieg beim Besuch eines Partyschiffs in stark alkoholisiertem Zustand in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen.

Durch einen tätlichen Angriff erlitt er einen Nasenbruch, der Hergang und die Folgen waren Dauerthema vor dem letzten Saisonspiel, in dem der FC die Zweitligameisterschaft sowie den Aufstieg in die Bundesliga sicherte. Lemperle hatte anschließend Reue gezeigt. Sportlich hatte er in 25 Spielen zehn Tore und sechs Vorlagen zu den Erfolgen der Kölner beigetragen. Mediale Gerüchte um einen Wechsel nach Hoffenheim hatte es bereits seit einigen Monaten gegeben.