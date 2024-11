Hoffenheim: Bülter und Grillitsch fallen aus

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss bis auf Weiteres ohne Marius Bülter und Florian Grillitsch auskommen. Stürmer Bülter hat sich im Heimspiel gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag (4:3) eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Mittelfeldspieler Grillitsch laboriert an einer Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk. Das gaben die Kraichgauer am Montag bekannt.

Hoffenheim absolviert vor der Winterpause noch sieben Spiele. Vier in der Bundesliga, zwei in der Europa League und das DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfL Wolfsburg. Am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) tritt die TSG in Portugal bei Sporting Braga an. Wann Bülter und Grillitsch wieder einsatzfähig sein werden, ist unklar.