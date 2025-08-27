Hoffenheim gibt Becker und Orban ab

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim dünnt seinen Kader aus und hat zwei Profis abgegeben. Mittelfeldspieler Finn Ole Becker wechselt fest zum kriselnden Zweitligisten 1. FC Nürnberg, Gift Orban schließt sich zunächst auf Leihbasis dem italienischen Erstligisten Hellas Verona an. Dies gab die TSG am Mittwoch bekannt.

"Finn ist in seinem letzten Vertragsjahr mit einem konkreten Wechselwunsch an uns herangetreten", sagte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker. Nürnberg schließe mit der Verpflichtung "die offene Position im Mittelfeld", wurde FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou zitiert.

Becker war 2022 vom FC St. Pauli nach Hoffenheim gekommen und sammelte in den darauffolgenden Jahren neben der Bundesliga (48 Spiele) auch Erfahrungen in der Europa League (2). 2023 zählte er zum EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Der Nigerianer Orban war erst im vergangenen Januar von Olympique Lyon zur TSG gewechselt und hatte Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von fast neun Millionen Euro gekostet. In 13 Bundesliga-Begegnungen erzielte er vier Tore. Der Deal mit Verona beinhaltet eine Kaufoption.