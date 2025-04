Hoffenheim hofft auf Klassenerhalt zum Hopp-Geburtstag

Die TSG Hoffenheim will sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nicht auf Rechenspiele einlassen. "Wir haben schon auch noch Druck", sagte Trainer Christian Ilzer mit Blick auf das Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Borussia Dortmund, das noch ins internationale Geschäft strebt, und betonte: "Das Minimalziel Klassenerhalt ist definitiv noch nicht eingefahren, wir wollen das so schnell wie möglich erledigen."