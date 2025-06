Hoffenheim holt Bernardo aus Bochum

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim tut etwas gegen seine Abwehrschwäche und hat den Brasilianer Bernardo verpflichtet. Der 30 Jahre alte Defensivspieler kommt ablösefrei vom Absteiger VfL Bochum in den Kraichgau. Zur Vertragslänge machte die TSG, die in der vergangenen Saison die zweitmeisten Gegentore kassiert hat, keine Angaben.

"Bernardo ist ein erfahrener und kompromissloser Verteidiger, der unserer Defensive deutlich mehr Stabilität verleihen soll. Außerdem ist er flexibel einsetzbar und kann defensiv auf mehreren Positionen spielen", sagt Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: "Er hat seine Leistungsfähigkeit in der Bundesliga, aber auch in der englischen Premier League in den vergangenen Jahren immer wieder auf hohem Niveau nachgewiesen. Dabei überzeugte er vor allem mit seinem unbändigen Willen, das eigene Tor verteidigen zu wollen. Eine Qualität, die unserem Kader definitiv gut tun wird."