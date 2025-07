Hoffenheim: Trio um Geiger gestrichen

Dennis Geiger, Florian Grillitsch und Mergim Berisha stehen bei der TSG Hoffenheim vor dem Abschied. Der Fußball-Bundesligist hat das Trio vor der Abreise ins Trainingslager nach Seefeld aus dem Kader gestrichen und für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt. Alle drei Profis trainieren stattdessen individuell am Trainingszentrum in Zuzenhausen. Das teilten die Kraichgauer am Sonntag mit.