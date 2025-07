Hoffenheim: U19-Meister verlängert und wird verliehen

Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat langfristig mit dem österreichischen U21-Nationalspieler Florian Micheler verlängert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers machte Hoffenheim keine Angaben. Der 20 Jahre alte Offensivspieler wird mit der Vertragsverlängerung direkt an DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld in die 2. Liga weiterverliehen.

"Für Florians weitere Entwicklung ist es enorm wichtig, dass er jetzt so viel Einsatzzeit wie möglich auf hohem Niveau erhält", sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. "Mit dieser frühzeitigen Verlängerung und der anschließenden Leihe folgt die TSG ganz klar weiterhin dem Bekenntnis, an die eigenen Talente zu glauben, ihre Entwicklung zu fördern und gleichzeitig eine langfristige Perspektive in Hoffenheim zu geben", ergänzte Schicker.

Micheler wechselte im Juli 2021 in die TSG-Akademie, gehört seit der vergangenen Saison zum erweiterten Profikader in Hoffenheim und gab bereits sein Bundesligadebüt. Er durchlief diverse Juniorenmannschaften der TSG und wurde in der Saison 2023/2024 mit der U19 deutscher Meister und Pokalsieger.