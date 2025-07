Hoffenheim verlängert mit Stürmer Asllani

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den 2026 auslaufenden Vertrag mit Stürmer Fisnik Asllani vorzeitig verlängert. Der Top-Scorer der vergangenen Zweitliga-Saison unterschrieb laut Pressemitteilung vom Sonntag einen "langfristigen Vertrag", die exakte Laufzeit wurde nicht genannt.

"Fisnik ist ein hochtalentierter Stürmer, der sein Potenzial während seiner Leihe zur SV Elversberg in der abgelaufenen Saison mehr als nur angedeutet hat. Seine Tore und Assists sprechen für sich" sagte der Hoffenheimer Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Für Elversberg hatte Asllani (22) 18 Tore erzielt und neun weitere vorbereitet, er scheiterte mit der SVE in der Aufstiegsrelegation am 1. FC Heidenheim. Asllani ist Nationalspieler des Kosovo, besitzt aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Zuletzt hatte Werder Bremen, neuer Klub des ehemaligen Elversberg-Coaches Horst Steffen, Interesse an einem Transfer bekundet.