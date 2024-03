Hoffenheim verlängert Vertrag von Tim Drexler bis 2027

Anzeige

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag von Verteidiger Tim Drexler bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der deutsche U19-Nationalspieler war 2016 in den Nachwuchs der Kraichgauer gewechselt und steht seit dieser Saison im Kader der Regionalliga-Mannschaft. Erst am vergangenen Sonntag hatte Cheftrainer Pellegrino Matarazzo den 18-Jährigen erstmals für den Profikader nominiert.

"Tim ist ein großes Abwehrtalent mit unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Er hat zuletzt immer wieder mit starken Leistungen in der Regionalliga-Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht, obwohl er als Jahrgang 2005 noch für die U19 auflaufen könnte", sagte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG.