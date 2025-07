Hoffenheim verleiht Szalai erneut

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim gibt Innenverteidiger Attila Szalai auch in der kommenden Saison auf Leihbasis ab. Wie der Verein mitteilte, schließt sich der ungarische Nationalspieler vorerst dem türkischen Erstligisten Kasimpasa SK an.

Szalai spielte seit seinem Wechsel von Fenerbahce nach Hoffenheim im Juli 2023 lediglich zwei Halbserien im Kraichgau. Anfang 2024 war er an den SC Freiburg und in der jüngsten Rückserie an Standard Lüttich ausgeliehen.

"Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader können wir Attila nach wie vor keine Spielzeit garantieren", sagte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker: "Aus diesem Grund ist eine erneute Leihe in die Türkei die beste Lösung für alle Beteiligten."