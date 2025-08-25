Hoffenheim verpflichtet Schweizer Hajdari

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat auf die schwere Knieverletzung von Koki Machida reagiert und den Schweizer Albian Hajdari als Ersatz für die Innenverteidigung verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Lugano in die Bundesliga und erhält einen "langfristigen Vertrag" bei den Kraichgauern. Dies teilte der Klub am Montag mit.

"Mit Albian haben wir einen Spieler verpflichtet, der perfekt in unser Profil passt: Er ist jung, Linksfuß, top ausgebildet und bringt umfassende Erfahrung aus der Schweizer Liga sowie aus europäischen Wettbewerben mit", sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: "Wir verfolgen Albians Entwicklung schon lange und freuen uns, dass wir ihn in der aktuellen Situation gewinnen konnten". Machida hatte beim 2:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

In den vergangenen drei Jahren absolvierte Hajdari insgesamt 110 Spiele (5 Tore) für den FC Lugano. Mit dem Verein spielte er unter anderem auch in der Champions-League-Qualifikation. Im März feierte der Defensivspezialist sein Debüt in der Nationalmannschaft, zuvor hatte er bereits alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen.