Hoffenheim verpflichtet vertragslosen Lenz

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Abwehrspieler Christopher Lenz unter Vertrag genommen. Das gaben die Kraichgauer am Donnerstag bekannt. Der 29-Jährige, der zuletzt für RB Leipzig auflief, war nach Vertragsende vereinslos. "Er ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der sowohl auf der linken Innenverteidigerposition als auch auf der linken Außenbahn spielen kann", sagte Hoffenheims Interims-Sportchef Frank Kramer.

Lenz begann seine Karriere in der Jugend von Hertha BSC und war in den vergangenen neun Jahren für Leipzig, Eintracht Frankfurt, Union Berlin und Holstein Kiel aktiv. 2017 feierte er mit Kiel den Aufstieg in die zweite Liga, zwei Jahre später gelang ihm mit Union der Sprung in die Bundesliga, sein größter Erfolg war der Triumph in der Europa League 2022 mit Frankfurt.