Hoffenheim: Wunschkandidat Ilzer will kommen

Trainer-Wunschkandidat Christian Ilzer strebt den Wechsel zum Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim an und könnte als Nachfolger von Pellegrino Matarazzo die "Ösi"-Connection im Kraichgau komplett machen. "Es gab am Sonntag ein Telefonat, in dem erstmals über die Option eines Wechsels gesprochen wurde", sagte der Coach des österreichischen Meisters Sturm Graz am Dienstag: "Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber der Moment scheint gut."