Hoffenheimer Machida erleidet Kreuzbandriss

Schlechte Nachrichten für Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim trotz des Erfolgs zum Ligastart bei Vizemeister Bayer Leverkusen: Der japanische Nationalspieler Koki Machida erlitt in Leverkusen einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt lange aus. Der Innenverteidiger muss operiert werden. Zudem hat Mittelfeldspieler Wouter Burger beim 2:1-Erfolg eine Verletzung im rechten Sprunggelenk davongetragen. Auch auf den Niederländer müssen die Kraichgauer vorerst verzichten.

"Das ist eine bittere Nachricht für uns und natürlich für Koki selbst. Er hat sich als Neuzugang in kürzester Zeit hervorragend in die Mannschaft integriert und spielt vor allem in unserer Defensive eine tragende Rolle. Vor diesem Hintergrund tut uns dieser Ausfall weh", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: "Wir müssen bei Koki mit einer längeren Ausfallzeit rechnen. Daher werden wir noch einmal die Augen auf dem Transfermarkt offen halten - nach einem möglichen Ersatz auf der Position des linken Innenverteidigers."