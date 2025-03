Holstein Kiel spielt das erste Jahr der Vereinsgeschichte in der Bundesliga und ist in einer Statistik sogar schon auf einer Stufe mit dem FC Liverpool.

Aufsteiger Holstein Kiel hat am 24. Spieltag der Bundesliga einen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Union Berlin eingefahren.

Durch den goldenen Treffer von Armin Gigovic haben die "Störche" damit nicht nur drei Punkte mehr im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Konto, sondern nebenbei auch gemeinsam mit dem FC Liverpool eine Bestmarke aufgestellt.

Mit dem Tor an der Alten Försterei traf Kiel in allen bisherigen zwölf Liga-Auswärtsspiel mindestens ein Mal. Dieses Kunststück gelang laut dem Daten-Dienstleister "Opta" in den europäischen Topligen neben den Kielern in der Saison 2024/25 eben nur noch dem FC Liverpool.