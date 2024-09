Manuel Neuer (FC Bayern München): "Wir sind super ins Spiel gekommen, haben früh das 1:0 gemacht und nachgelegt. Danach haben wir das Spiel kontrolliert. Es gibt derzeit viel Positives in unserem Spiel. Wir haben die Gewinnermentalität zurückgewonnen und wir wollen so weitermachen, uns nicht ausruhen."

Fokussiert, treffsicher und letztlich erfolgreich gestaltete der FC Bayern München am 3. Spieltag das Gastspiel in der Bundesliga bei Aufsteiger Holstein Kiel .

Mit einem 6:1 (4:0) fertigte der FC Bayern am 3. Spieltag der Bundesliga den Aufsteiger Holstein Kiel ab. ran zeigt die Stimmen zum Spiel in Kiel.

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Der Rasen ist echt perfekt in Kiel, überragend. Ich habe selten in der Bundesliga auf so einen guten Rasen gespielt. Ich würde ja sagen: 'Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen'. Aber das letzte Mal im DFB-Pokal war es mit unserer Niederlage nicht so schön, heute umso mehr. Das Spiel war heute recht früh zu unseren Gunsten entschieden."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) über eine mögliche Vertragsverlängerung: "Momentan ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch Spiele gewinnen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für uns. Das hilft jedem Einzelnen in der Entwicklung, um Gesicht zu sein oder auch kein Gesicht zu sein. Also ich stehe immer zur Verfügung. Generell ist es natürlich immer schön zu hören, wenn der Verein von einem überzeugt ist und die Rückendeckung da ist. Ich genieße das im Moment."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Heute war es eine gute Leistung und ein gutes Ergebnis. Wir haben heute gesehen, dass wir einen guten Kader haben und müssen nun einfach so weitermachen. Der Spielverlauf war heute ideal, durch das 4:0 konnten wir auch früh wechseln."

Lewis Holtby (Holstein Kiel): "Man verliert ungerne 1:6. Wir haben aber andere Gegner als Bayern, mit denen wir uns messen müssen. Kompliment an die Bayern, sie hatten heute ein tolles Positionsspiel. Man hatte so das Gefühl, sie hätten immer einen Mann mehr auf dem Feld. Das Gegentor zum 0:2 ist mein Ding. Ich treffe eine komplett falsche Entscheidung und nehme das Tor komplett auf meine Kappe. Wenn man so früh so deutlich in Rückstand liegt, wird es ein langer und schwerer Abend."

Timon Weiner (Holstein Kiel): "Wenn man nach 15, 20 Sekunden schon das erste Gegentor kassiert, wird es nicht einfacher. Wir haben die ersten Minuten leider hergeschenkt. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, dennoch müssen wir aus dem Spiel lernen. In der 2. Bundesliga wird nicht jeder Fehler gleich bestraft, in der Bundesliga ist das anders. Wenn man einen Harry Kane aus 16 Metern schießen lässt, ist er halt drin."

Carsten Wehlmann (Sport-Geschäftsführer und Vize-Präsident Holstein Kiel): "Wir haben heute in den ersten zehn Minuten sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wir können dennoch aus dem Spiel etwas mitnehmen. Heute waren wir chancenlos, aber in den ersten beiden Saisonspielen der Bundesliga hätten wir durchaus etwas mitnehmen können. Trotz des heutigen Ergebnisses gucken wir positiv in die Zukunft."