Holtby sauer auf Zwayer: "Das ist ein Skandal"

Lewis Holtby verstand die Welt nicht mehr. "Ich sage nichts mehr zum Schiedsrichter. Also wenn das ein Foul ist. Das ist ein Skandal", sagte Holtby nach dem 2:2 (1:2) im Kellerduell der Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum bei DAZN.

Holtby hatte in der 73. Minute den vermeintlichen Führungstreffer der Kieler erzielt, doch Schiedsrichter Felix Zwayer kassierte das Tor nach Ansicht der Videobilder wegen eines vermeintlichen Fouls am Bochumer Winterneuzugang Tom Krauß wieder ein. "Er läuft in meine Hand rein. Wenn das ein Foul ist, dann höre ich am besten nächste Saison auf", sagte Holtby, der in einer anderen Szene gerne einen Elfmeter bekommen hätte: "Mir fehlen die Worte, für beide Entscheidungen."

Kiel verpasste den Sprung auf den Relegationsplatz, Bochum bleibt nach dem Unentschieden Schlusslicht.