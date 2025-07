Honorat verlängert in Gladbach bis 2029

Offensivspieler Franck Honorat hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach um ein Jahr bis 2029 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist im Trainingslager am Tegernsee bekannt. "Ich bin sehr glücklich, das Abenteuer mit Borussia fortzusetzen", wird der Franzose in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Honorat (28) war 2023 für acht Millionen Euro von Stade Brest an den Niederrhein gewechselt, dort kam er in zwei Jahren auf sieben Tore und 20 Assists in 51 Bundesligaspielen. "Franck ist zu einem wichtigen Pfeiler in unserem Spiel, zu einem der Top-Vorbereiter der Bundesliga und zu einem der Gesichter dieser Mannschaft geworden", sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport.