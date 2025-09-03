Horst Hrubesch mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Horst Hrubesch ist das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Die HSV-Legende nahm die Auszeichnung für Verdienste um das Gemeinwohl zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen im Kieler Landtag entgegen. Der 74-Jährige gewann mit seinem Verein dreimal die deutsche Meisterschaft (1979, 1982, 1983) und den Europapokal der Landesmeister (1983). Zudem krönte er sich 1980 zum Europameister.

Hrubesch fühle sich "absolut geehrt". Diese Auszeichnung sei für ihn eine "Anerkennung", dass er "vielleicht einiges in meinem Leben richtig gemacht habe".

Der ehemalige HSV-Torjäger (212 Pflichtspiele, 134 Treffer) kann auf eine langjährige Karriere als DFB-Trainer zurückblicken. Besonders hervorzuheben sind seine Erfolge im Nachwuchsbereich und als Bundestrainer der DFB-Frauen. Zuletzt feierte er als Interimstrainer der DFB-Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Bronzemedaille. 2008 und 2009 holte er mit der U19- und U21-Nationalmannschaft des DFB die Europameisterschaft.