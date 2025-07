HSV-Chef Kuntz: Konkurrenz hat "jahrelangen Vorsprung"

Stefan Kuntz, Sportvorstand des Hamburger SV, hat den personellen Umbruch beim Bundesliga-Aufsteiger als "absolut notwendig" bezeichnet und den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Teams wie der FC Augsburg oder Mainz 05 hätten einen "jahrelangen Vorsprung", sagte er dem Fachmagazin kicker. Daher seien Anpassungen vonnöten.

"Wir werden in der Bundesliga nicht mehr ausschließlich diesen ballbesitzorientierten Fußball durchbekommen", sagte Kuntz: "Wir werden hart dafür arbeiten müssen, in dieser Liga zu bleiben. Aber wir sind gleichzeitig auch sehr ambitioniert und ehrgeizig."

Unter anderem Stürmer Davie Selke hat den Klub nach dem Aufstieg verlassen. "Wir müssen einen HSV-Weg finden, um in der Liga zu bleiben und Lücken zu Klubs wie Mainz oder Augsburg zu schließen. Die Lücken sind nach so vielen Jahren einfach Realität", betonte Kuntz. Es sei notwendig, "eine angepasste Art von Fußball zu spielen."

Dies traut er dem noch recht unerfahrenen Trainer Merlin Polzin zu. "Wir wissen, dass in der Bundesliga schwere Zeiten kommen können. Doch hatten wir ja auch kurz vor Saisonende eine kleine Delle und haben da gemeinsam rausgefunden", sagte Kuntz im Rückblick auf die vergangene Saison: "Das ist ein wichtiger Erfahrungswert."

Dem HSV war im Mai der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach sieben Jahren im Unterhaus geglückt. Nun will Kuntz den Klub dort wieder etablieren. Jedoch gehe es als Aufsteiger "nicht so sehr um Mittelfristigkeit, sondern ums Überleben", sagte er.