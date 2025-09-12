HSV-Kapitän Poulsen vor Bayern-Kracher: Zeitpunkt "perfekt"

Kapitän Yussuf Poulsen glaubt an einen guten Moment für das Gastspiel des Hamburger SV bei Bundesliga-Primus Bayern München. "Wenn ich mir vor der Saison einen Zeitpunkt hätte aussuchen können, hätte ich gesagt: Nach einer Länderspielpause wäre es perfekt. Denn die Bayern haben viele Nationalspieler – und nun eine kurze Vorbereitung", sagte der HSV-Neuzugang in einem Interview mit Münchner Merkur/tz.

Bei der kniffligen Mission am Samstag (18.30 Uhr/Sky) setzt Poulsen auf die Zweikampfstärke der Hamburger. "Wir müssen in den Zweikämpfen da sein, an uns glauben, von der ersten bis zur letzten Minute. Denn dass das Spiel schwierig wird, ist uns allen bewusst", so der Angreifer. Bayern sei "Titelfavorit. Deshalb ist es auch egal, ob man als HSV nach München fährt, als Leipzig oder sonst wer: Man muss seine Bestleistung bringen. Sonst können solche Tage bitter werden."

Davon kann der HSV ein Lied singen. Der letzte Sieg gegen die Münchner liegt knapp 16 Jahre zurück, seitdem gab es in 19 Pflichtspielen der beiden Traditionsklubs gerade einmal drei magere Remis für die Hamburger bei einer Tordifferenz von 7:71! Den letzten Sieg in München holten die Hamburger am 28. April 2007 (2:1).

Poulsen selbst hat gegen keinen Klub häufiger in seiner Karriere gespielt. In 18 Partien gab es zwei Siege, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen. Beim letzten Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison verhagelte Poulsen den Bayern damals noch als Profi bei RB Leipzig mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 3:3 den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. "Natürlich versuche ich wieder entscheidend zu sein in dem Spiel", sagt er.