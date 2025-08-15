HSV: Neuzugang Poulsen übernimmt Kapitänsbinde

Beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV übernimmt Neuzugang Yussuf Poulsen die Kapitänsbinde. Der 31 Jahre alte Angreifer tritt damit die Nachfolge von Sebastian Schonlau an und wird der 32. Spielführer des HSV seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963. Diese Entscheidung teilte Trainer Merlin Polzin am Freitag der Mannschaft mit. Jonas Meffert und Nicolas Capaldo wurden zu den Vize-Kapitänen ernannt.

Die Wahl sei auf den dänischen Nationalspieler gefallen, "weil er über ein großes Verantwortungsbewusstsein und sehr viel Erfahrung verfügt", sagte Polzin: "Darüber hinaus lebt er als Vollprofi 100 Prozent Einsatz vor."

Poulsen wechselte erst im Sommer von RB Leipzig zum HSV. "Es bedeutet mir sehr viel, dass der Trainer und die Mannschaft mir von Beginn an so eine Verantwortung übertragen. Ich will dieses Amt mit allem, was ich habe, ausfüllen", sagte der Routinier, der mehr als 500 Profispiele bestritten hat.