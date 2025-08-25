HSV schon heiß aufs Derby: "Ein Fußballfest für alle"

Als der erste Bundesliga-Punkt seit sieben Jahren eingesammelt war, blickte Merlin Polzin schon mit leuchtenden Augen auf das anstehende Derby. "Wir wissen alle, was am Freitag ansteht", sagte der HSV-Trainer angesichts des ersten Erstliga-Duells mit dem FC St. Pauli seit Februar 2011 und fügte an: "Das wird ein Fußballfest für alle."

Das 0:0 bei Borussia Mönchengladbach war für Polzin ein gelungener Auftakt, um mit breiter Brust in das Stadtduell zu gehen. "Man hat gesehen, dass wir für das Abenteuer Bundesliga definitiv bereit sind", sagte der 34-Jährige. 2661 Tage hatten die Fans des einstmaligen Bundesliga-Dinos auf ein Spiel im Oberhaus gewartet, das Remis in Gladbach feierten die mitgereisten Anhänger nach Schlusspfiff wie einen Sieg.

Um ein Haar hätte es sogar zu drei Punkten gereicht. In der 89. Minute drückte Joker William Mikelbrencis den Ball über die Linie, stand aber im Abseits. Ob der Ball auch ohne das Eingreifen im Tor gelandet wäre? "Gute Frage. Das wäre natürlich bitter", sagte Neuzugang Yussuf Poulsen, der in diesem Fall das Tor des Tages erzielt hätte: "Aber das wissen wir nicht." Einen Vorwurf gab es dann auch nicht: "Hätte ich am zweiten Pfosten gestanden, hätte ich auch meinen Schädel hingehalten, um das Tor zu machen", sagte Poulsen.

Viel lieber sprach auch der Däne über das anstehende Duell mit dem Nachbarn St. Pauli, der beim 3:3 gegen Borussia Dortmund ebenfalls mit einem Remis in die Saison gestartet war. "Mit Leipzig habe ich mal gegen Dresden gespielt, aber ein solches Derby hatte ich noch nicht. Ich freue mich unfassbar auf das erste Spiel im Volkspark - und dann direkt mit einem Derby zu starten, das kann man nicht besser haben."

Ein Sieg wäre auch Balsam für die Seele der HSV-Fans. Der letzte Derby-Dreier im Oberhaus datiert schließlich schon vom 19. April 2002 - ebenfalls ein Freitag. Ein gutes Omen also? "Wir wissen, was uns erwartet. Ich freue mich auf einen sehr lauten Volkspark. Mal schauen, was passiert", sagte Polzin.