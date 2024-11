Hugo Larsson: "Gebt euren Kindern Milch"

Von einem "Zukunftsteam" für kleine, schwedische Fußballer bis in einen Top-Klub der Bundesliga: Das ist der Weg von Newcomer Hugo Larsson. Der 20-Jährige spielt seit Juli 2023 für Eintracht Frankfurt und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Stammspieler unter Dino Toppmöller entwickelt.

Dieser Karriereweg hatte sich nicht immer abgezeichnet. Im kicker-Interview berichtete Larsson nun, dass er mit 13 Jahren unter seiner geringen Größe gelitten habe. "Ich war ein kleiner Junge und erinnere mich noch gut, wie schwierig das für mich war", sagte er: "Zum Glück gibt es in Schweden ein sogenanntes Zukunftsteam. Das ist eine weitere Nationalmannschaft, zu der die kleineren Spieler eingeladen werden, damit sie die gleiche Aufmerksamkeit erhalten." Und weiter sagte er lachend: "Gebt euren Kindern Milch." Von Wachstumsschwierigkeiten ist heute nichts mehr zu sehen, 1,87 m misst Larsson bei fast 80 Kilogramm Körpergewicht.

Mit bereits 19 Jahren ins Ausland zu wechseln, war für ihn aber auch mit Sorgen verbunden: "Es war immer mein Ziel, von Schweden in die Bundesliga zu wechseln. Ich hatte eher Angst davor, erstmals allein im Ausland zu leben." Dass das gelang, lag auch an prominenter Starthilfe: Der Schwede zog in die Wohnung von Ex-Eintracht-Trainer Oliver Glasner, der kurz zuvor entlassen wurde. "Ich habe ihm sogar Möbel abgekauft: zwei Betten, ein Sofa, den Esstisch, fast alles", sagte Larsson: "Wir haben ein bisschen verhandelt, aber ich glaube, er hat gewonnen."

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel des Schweden. Internationale Top-Klubs wie Tottenham Hotspur, aber auch Liga-Konkurrenten wie Bayern München sollen ein Auge auf ihn geworfen haben. Im kicker-Interview betonte Larsson, der bei der Eintracht einen Vertrag bis 2029 hat, jedoch: "Bei der Eintracht fühle ich mich sehr wohl - auf und abseits des Platzes."