Hype um Wirtz: "Es ist nicht neu für ihn"

EM-Hype, Ballon-d'Or-Nominierung und nun das Traumdebüt in der Königsklasse - für all den Trubel ist Bayer Leverkusens Jungstar Florian Wirtz aus Sicht von Trainer Xabi Alonso aber gerüstet. Wirtz sei "sehr erwachsen für sein Alter. Es ist nicht neu für ihn", sagte Alonso am Freitag, nachdem der 21-Jährige mit einem Doppelpack zum Auftakt bei Feyenoord Rotterdam (4:0) geglänzt hatte. Es sei sehr wichtig für den Nationalspieler gewesen, "das erste Mal in der Champions League zu spielen".

Wirtz hatte in seinem ersten Spiel in der Königsklasse gleich ein kleines Stück Fußballgeschichte geschrieben. Zwei Tore waren vor ihm noch keinem deutschen Spieler bei der Premiere gelungen. Alonso lobte den Mut des Offensivkünstlers auf dem Feld. "Er will es immer nochmal versuchen und den Ball haben", sagte der Trainer des Doublegewinners: "Man kann die große Persönlichkeit sehen, die er auf dem Platz hat."

Zugleich richtete der Spanier den Blick aber auf die kommende Aufgabe in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg. "Rotterdam ist weg. Die Bundesliga ist unser Ziel, unsere tägliche Arbeit. Darauf müssen wir uns fokussieren", forderte Alonso, der davon ausgeht, dass gegen die Niedersachsen alle Spieler zur Verfügung stehen werden.

Ob Wirtz eine Pause erhält, ließ der Bayer-Coach zunächst offen. "Er hat viel gespielt bei uns und im Nationalteam. Wir müssen sehen. Ich habe eine Idee, aber wir warten bis Sonntag", sagte der 42-Jährige.