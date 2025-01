Ilzer scherzt über Job-Diskussion: "Sitze sehr stabil"

Trainer Christian Ilzer hat nach dem jüngsten Erfolgserlebnis mit der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga Sorgen um seinen Job erst einmal weggelächelt. "Im Moment sitze ich sehr stabil", sagte der Österreicher schmunzelnd, angesprochen auf seinen angeblich wackeligen "Trainerstuhl" bei der abstiegsbedrohten TSG. Nach dem befreienden Sieg bei Holstein Kiel (3:1) will Ilzer mit seinem Team im Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/DAZN) dringend nachlegen.