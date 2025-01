Ilzer schützt Bischof, "indem ich ihn spielen lasse"

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim setzt auch im Auswärtsspiel bei Bayern München am Mittwochabend (20.30, Sky/Sat1) auf Youngster Tom Bischof - obwohl der 19-Jährige vom Rekordmeister umworben und mit einem Wechsel im Sommer in Verbindung gebracht wird. "Ich kann Tom schützen, indem ich ihn spielen lasse", sagte Ilzer am Dienstag auf die Frage, ob er Bischof aus der Schusslinie nehmen müsse.